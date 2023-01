Sci alpino | Cdm donne 12 azzurre convocate per il trittico di Cortina

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tra le italiane in gara nel fine settimana anche Goggia, Brignone e Bassino ROMA - La Coppa del mondo femminile di sciapproda ad'Ampezzo per l'attesissima tre giorni riservata alla ...

OA Sport

Tra le italiane in gara nel fine settimana anche Goggia, Brignone e Bassino ROMA - La Coppa del mondo femminile diapproda a Cortina d'Ampezzo per l'attesissima tre giorni riservata alla velocità sulla pista Olympia delle Tofane. In programma due discese venerdì 20 gennaio (ore 10.15) e sabato 21 ...... assicuratore di 49 anni di Torino, morto sabato 14 gennaio durante un'escursione dialpinismo sulla Punta Chaligne. In base agli accertamenti condotti dal Soccorsodella Guardia di ... Sci alpino, Cortina d'Ampezzo recupera la discesa di St. Anton: il nuovo calendario. Programma e orari Continuano i positivi dati d’ascolto sui canali Rai per le gare di Coppa del mondo di sci alpino. Il supergigante maschile di Wengen di venerdì 13 gennaio su Raisport ha totalizzato 203 mila spettator ...Tra le italiane in gara nel fine settimana anche Goggia, Brignone e Bassino ROMA (ITALPRESS) - La Coppa del mondo femminile di sci alpino approda ...