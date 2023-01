Sci alpino | calendario gare Cortina d’Ampezzo e Kitzbuehel | orari | programma 20-22 gennaio | tv | streaming C’è Sofia Goggia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lasciate alle spalle ledi Wengen e di St. Anton, la Coppa del Mondo di scisi prepara per uno dei weekend in assoluto più attesi della stagione. Tra il 20 ed il 22infatti gli uomini saranno impegnati nella mitica, leggendaria cornice di Kitzbühel mentre le donne saranno in scena sulla spettacolare Olympia delle Tofane a. Grande protagonista in entrambi i casi sarà la discesa libera: tra le giornate di venerdì 20 e sabato 21 verranno disputate due discese per entrambi i sessi. In chiusura di, domenica 22, ci sarà invece uno slalom speciale in campo maschile, ed un superG in campo femminile. Entrambe le piste hanno bisogno di poche presentazioni: se l’Olympia delle Tofane è un appuntamento tradizionale ed attesissimo, quello con Kitzbühel ...

Eurosport IT

È una situazione nuova per me e già dopo un solo giorno mi chiedo come riuscirò a far passare tutto questo tempo pensando sempre e solo alla stessa cosa, lo". Leggi i commenti Sport Invernali: ...E' morta la maestra ditravolta da una valanga a Cortina d'ampezzo. Giulia Ramelli., di 34 anni, non ce l'ha fatta. ...Suem di Pieve di Cadore con un'unità cinofila e personale del Soccorsoe ... Marta Bassino sfrutta la tecnica: terza nel secondo SuperG, riguardala Giovanni Franzoni era purtroppo incappato in una brutta caduta durante il superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino andata in scena due giorni fa sulla mitica pista ...Si sono conclusi i fine settimana di Wengen (Svizzera) e St. Anton (Austria) valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023. Il comparto femminile era impegnato nel secondo superG sulla pista inti ...