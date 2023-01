Schianto tra tir in A4 | morto un 49enne | autostrada chiusa tra Seriate e Cavenago

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tragedia nella primissima mattinata di lunedì 16 gennaio sulla A4 Milano-Brescia: in un incidente tra mezzi pesanti un uomo di 49 anni ha perso la vita. Loattorno alle 5, nel tratto compreso tra Trezzo e, in direzione Milano: quattro i mezzi coinvolti, di cui uno si è ribaltato disperdendo il carico che portava sulla carreggiata. Oltre all’uomo che ha perso la vita, ne sono rimasti feriti altri tre, di 28, 34 e 45 anni ma le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze e un’automedica, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Per questioni di sicurezza le autorità hanno disposto la chiusura dell’intero trattole compreso tra i caselli die ...

