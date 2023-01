Scandalo per l’opuscolo del Comune contro gli stupri | “Evitare sorrisi e…”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Friuli Venezia Giulia sottosopra per un opuscolo dal dubbio gusto e utilità. I consigli antistupro, infatti, mortificano le potenziali vittime e c’è chi lo ha trovato non solo fuori luogo, ma anche inaccettabile. La piaga delle violenze sessuali in Italia è un tema fin troppo serio, vasto e diffuso per esser preso sottogamba. E non per una questione di esagerata pignoleria o buonismo a buon mercato, ma per l’assenza di una cultura adeguata che sappia rispettare le donne e il loro corpo in qualsiasi circostanza, senza cercare scusanti o giustificazioni nel carnefice. I consigli non richiesti per non essere vittime di violenza sessuale (Periodicoitaliano.it)Una donna, che sia in tuta o con una minigonna, da sola o in compagnia, non se la cerca in nessuna circostanza. Eppure, si è radicata ormai una sotto di subcultura dominante che implica nella prevenzione da parte ...