Sassuolo | che succede? I tifosi a colloquio con la squadra e Dionisi deve ritrovare la strada

Pareggio inaspettato per la Juventus con il: alla rete di Salvai risponde la giovanissima ... l'Inter rifila un poker alla Sampdoria, 4 - 0, il Milan ringrazia Piemonte e Arnadottir...L'Atalanta ne fa 8 alla Salernitana e si rilancia anche in chiave Champions, così come la Roma -batte la Fiorentina - e la Lazioritrova il successo contro unin crisi, balzo in ... La favola Sassuolo è un lontano ricordo, scene mai viste prima ... La corsa per un piazzamento per la prossima Champions League rischia di diventare il vero campionato in Serie A. Il Napoli di Spalletti, a una giornata dal termine del girone d’andata, ha lasciato il ...Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sulle statistiche del match tra la Women e il Sassuolo ...