Sarri e Tare | ne resterà uno solo? Champions e mercato | dove sono le fratture

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Da Josè Mourinho e Tiago Pinto, a Maurizioe Igli. L’ambiente della Capitale è spaccato tra le posizioni dei dirigenti e quelle degli allenatori. Pinto efissano obiettivi, Mourinho efrenano. La differenza è l’intervento del patron. In casa Lazio Claudio Lotito ha deciso di prendere posizione dopo le uscite pubbliche tra l’allenatore biancoceleste e il direttore sportivo, chiedendo unità d’intenti, confermando almeno per il momento entrambi. La frattura c’è. Al direttore sportivo nonpiaciute le dichiarazioni dinelle quali considerava un “miracolo” arrivare in. “Non avrebbe del miracoloso – ha detto il ds nel pre gara -. Questo è il nostro obiettivo e lo abbiamo dichiarato a inizio stagione. Citante ...

La Gazzetta dello Sport

Il presidente biancoceleste prova a mediare fraROMA - Claudio Lotito indossa i panni del paciere e prova a mediare fraper il bene della Lazio. Fra ds e tecnico è scontro sugli obiettivi stagionali e allora ecco ...ROMA - La diatriba "Lazio da Champions sì o no" tra Maurizioe Iglifinisce con un comunicato del presidente Claudio Lotito. Il tecnico in conferenza prima della partita contro il Sassuolo aveva parlato di 'obiettivo miracoloso'. Il ds, a distanza, ... Tare: "Lazio in Champions Quale miracolo, è il nostro obiettivo". Sarri: "Altri sono più attrezzati" Il presidente biancoceleste prova a mediare fra Tare e Sarri ROMA (ITALPRESS) - Claudio Lotito indossa i panni del paciere e prova a mediare fra ...“La Lazio è una società per azioni quotata in borsa e una realtà importante del mondo del calcio, con una grande storia, ma oggi è prima di tutto una grande famiglia. E come in tutte le famiglie si po ...