Sarah Altobello al GF VIP | chi è | età | carriera | fidanzato | foto | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Attrice, modella e influencer di origini pugliese,, viene considerata la sosia italiana di Melania Trump. Decisa sin da ragazzina a entrare nel mondo dello spettacolo lascia la Puglia per raggiungere Milano dove inizia la suacome modella. Oggiè un volto noto anche di Canale 5 grazie alla sua partecipazione al GF VIP. È conosciuta anche per la sua partecipazione all’Isola dei famosi dove le è stato attribuito un flirt con Paolo Brosio. View this post onA post shared by(@) Cosa sappiamo su, la biografiaè pugliese, ...