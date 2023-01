Santos | la prima dopo la morte di Pelé | trono e corona | omaggio da brividi VIDEO

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ilè sceso in campo per lavoltaladi. Il Peixe ha affrontato, nel campionato paulista, il Mirassol,...

TUTTO mercato WEB

Al 18' errore clamoroso didal dischetto. Al 32' il Monterosi raddoppia: errore di ... Al 44' un mancino a giro di D'Agostino si stampa all'incrocio, pocodell'intervallo Carlini sfrutta un'...... sotto del gol di Bentivegna,pareggiano con Della Pietra quindi conquista il successo con ... (dal 8 st Pandolfi L.), Maggioni T., Maselli S., Mignanelli D.,C. (dal 20 st Zigoni G.), ... Prima partita del Santos dopo la morte di Pelé: corona e trono in campo Leonardo Menichini, tecnico del Monterosi, è comprensibilmente soddisfatto per il successo esterno sul campo della Juve Stabia: "La Juve Stabia è una squadra forte, ha ...(ANSA) - SANTOS, 15 GEN - Per la prima volta il Santos è tornato in campo dopo la morte del suo simbolo eterno, O Rei Pelé. Ieri sera la squadra in completa tenuta bianca ha ...