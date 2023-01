Sanremo | Amadeus annuncia | “Nella prima puntata la reunion dei Pooh”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Isaranno ospiti dellaserata del Festival di. Saliranno sul palco dell’Ariston martedì 7 febbraio: adre ladello storico gruppo è, in un video mostrato da Fiorello a “Viva Rai2!”. Sul palco ci sarà anche Riccardo Fogli, per una performance che, come hanno spiegato Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, proporrà le hit della band e sarà anche “un omaggio a Stefano” D’Orazio, morto nel novembre 2020. Il conduttore e direttore artistico del festival nel video afferma: “Sono felice ed emozionato perché qui ci sono loro, li ho invitati alla. Iinsieme. Accettate il mio invito?”. “Accettiamo”, è stata la risposta di Facchinetti. “Quel palco è veramente magico, nel ’90 ...

Agenzia ANSA

E poi giù duro sue la presenza "utile" della stampa: "I giornalisti al Festival Al ... Buoni per fare i super ospiti al quarto, ripeto, quarto festival diManca l'ufficialità, ma Bruno Vespa ha riportato le parole di: 'Caro presidente, la aspettiamo per la serata finale di'. Intanto, è stato completato il cast artistico del 73esimo ... Sanremo, Amadeus annuncia la reunion dei Pooh alla prima serata Due sono gli argomenti in cima ai telegiornali di stato e sono due eterni ritorni: quello di Sanremo e quello di Fiorello, si può star certi che accada quel che accada, invasioni… Leggi ...A sei anni di distanza dal loro ultimo concerto insieme, i Pooh tornano ad esibirsi insieme sul palco dell’Ariston. È stato Amadeus ad annunciarlo questa mattina intervenendo in diretta nel programma ...