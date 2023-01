Sanremo 2023 | tutte le canzoni in gara ascoltate in anteprima per voi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’amore, raccontato nelle sue diverse sfaccettature, intensità ed età, è come sempre protagonista delle 28che ascolteremo sul palco dell’Ariston. Ma anche tanta introspezione, cantata da artisti giovanissimi. C’è parecchia dance, molta sofferenza (troppa?) e qualche testo, come sempre, destinato a far discutere. Tra sorprese, conferme e piccole delusioni, ecco come è andato il pre-ascolto riservato alla stampa di lunedì 16 gennaio, in vista della 73esima edizione del Festival di. Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) Il Festival lo ha già vinto due volte, nel 1989 con Fausto Leali e il brano Ti lascerò e dieci anni dopo con Senza pietà. Duepotentissime e oggi, dodici anni dopo la sua ultima esibizione all’Ariston torna – per la quindicesima volta – con la stessa energia. Il testo del suo Sali (Canto ...

Il Sole 24 ORE

L'attrice e scrittrice Chiara Francini co - condurrà accanto ad Amadeus la serata di venerdì 10 febbraio diA poche ore dall'annuncio, Chiara Francini sui social continua a postare il suo stupore, dopo aver appreso che sarà al afianco di Amadeus per co - condurre la quarta serata del festival ...Perché ognuno l'amore lo canta e lo vive come vuole, in totale libertà come è giusto che sia". L'ascolto dei brani è stato anche l'occasione per affrontare argomenti diversi. A partire dalla ... Sanremo 2023, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle) Bella Ma', la cantante spiazza sulla morte di Gina Lollobrigida: "Meglio a lei che a me" Ospite della puntata di oggi del talk di Pierluigi Diaco è stata ...Roma, 16 gen. (askanews) - Heldin, definito 'il mago del Papa', sarà ospite della seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo ...