Sanremo 2023 | svelato l’esorbitante cachet dei Black Eyed Peas

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nel corso della puntata pomeridiana del TG1, Amadeus è intervenuto per fare alcuni annunci riguardo a ciò che i telespettatori assisteranno a. Tra le tante cose dette, il conduttore del Festival ha confermato la presenza dell’ospite internazionale. Con grande sorpresa saranno ia salire sul prestigioso palco dell’Ariston, i quali si sono già detti euforici. Tuttavia, le cifre emerse per il loro ingaggio sta facendo molto discutere.: Amadeus chiama iSembrava ormai impossibile vedere un ospite internazionale nella competizione canora più importante d’Italia, in quanto sono arrivati molti rifiuti in questi ultimi anni. Invece...