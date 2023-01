Sanremo 2023 | reunion dei Pooh alla prima serata

La notizia circolava già da diversi giorni, ma ora è arrivata l'ufficialità: Mediaset è pronta a fare guerra a. Per la prima volta dopo 15 anni, infatti, la concorrenza sta affilando i coltelli per proporre una programmazione che abbia tutte le carte in regola per sfidare il Festival (anche se ...Ipertecnologica, luminosa, con linee morbide che danno una grande profondità: sono queste le principali caratteristiche della scenografia del Festival di. Cade ora il velo sulla scena della kermesse di febbraio, anche se si tratta di primi scatti, in attesa di quelli ufficiali che verranno diffusi dalla Rai. Il lavoro è firmato da Gaetano ...Insieme a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani ci saranno altre due co-conduttrici al fianco di Amadeus. Il direttore artistico ha anche annunciato gli ospiti internazionali e non che saliranno sul fam ...Il quartetto scelto da Amadeus per la 73esima edizione del Festival è completo: dopo Ferragni e Fagnani, arrivano Paola Egonu e Chiara Francini ...