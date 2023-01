Sanremo 2023 | novità e curiosità sulle quattro co-conduttrici

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Life&People.it Mancano ormai poche settimane al debutto della 73esima edizione del Festival die, mentre gli appassionati di musica iniziano il countdown, anche gli ultimi dettagli sul castsono stati svelati. Ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston – oltre a Gianni Morandi, terzo classificato della scorsa edizione della kermesse – ci saranno infattid’eccezione: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.eccellenze italiane che, come ogni anno, scenderanno dalla temutissima scala dell’Ariston per affiancare il direttore artistico nella presentazione dei cantanti in gara. Leco-host di: apre Chiara Ferragni Dopo gli innumerevoli successi professionali, i ...

"Aprima non volevamo andarci noi, era scrauso" "Zumpa zumpa zumpa tanto poi ci si fermerà", faceva così: e invece no, mezzo secolo dopo eccoli debuttare a, riparato a un torto della ...Grazia Sambruna per www.mowmag.com francesca fagnani chiara francini chiara ferragni Chiara Ferragni co - condurrà due serate del Festival di, la prima e l'ultima, le più importanti. Chiara Iezzi, insieme alla sorella Paola, promette di ... Sanremo 2023, Chiara Ferragni in accappatoio sul set con Amadeus e Morandi Ivano Michetti, fondatore del gruppo col fratello Silvano, racconta la parabola dagli inizi fino al debutto al festival con Lettera 22 scritta da La ...Il sopralluogo di Chiara Ferragni e Fedez in una villa sul lago di Como non è passato inosservato: secondo i rumors avrebbero comprato la casa per 5 milioni ...