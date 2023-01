Sanremo 2023 | l' ospitata di Zelensky e lo spoiler di Bruno Vespa

E L'ANNUNCIO DI AMADEUS - Spoiler di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amedeus che svela i super ospiti della prima puntata del festival di: i Pooh con Riccardo Fogli. In tema, non può ..."Occuperemo le strade di- prosegue - dando corso a una preghiera in forma sincretica, per ... 16 gennaioI pezzi di quel grande puzzle che è il Festival di Sanremo 2023 continuano a incastrarsi grazie al conduttore e direttore artistico Amadeus, pronto a riempire i buchi per offrire agli spettatori e ...La prima serata del Festival di Sanremo ospiterà anche la reunion dei Pooh. La storica band salirà sul palco della kermesse il 7 febbraio, come annunciato da Amadeus nella clip trasmessa da Fiorello a ...