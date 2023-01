Sanremo 2023 | le pagelle delle canzoni secondo i giornalisti delle principali testate

(Di lunedì 16 gennaio 2023), tempo di ascolti in anteprima per iche italiane. Ecco cosa ne pensano alcuni di loro e ledei Big della musica italiana che vedremo sul palcoscenico del Festival., lein gara al Festival I grandi volti della musica italiana sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il Sole 24 ORE

Shari, 'Egoistà: da 'Giovanì con una canzone sui dubbi. 'Fose vorrei una ragazza normale che mi guardi e sorrida mentre le scrivo canzoni d'amore() Forse vorrei un uomo che mi ascolti parlare ...La notizia è nota all'Italia e al mondo da ieri: Volodymyr Zelensky , presidente dell'Ucraina, parteciperà all'ultima serata del Festival di, in programma sabato 11 febbraio . Il "papà" dello scoop è stato Bruno Vespa , il decano dei giornalisti Rai, che nel corso della puntata di Domenica In ha fornito ai telespettatori ... Sanremo 2023, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle) Bruno Vespa ha annunciato che Volodymyr Zelensky sarà a Sanremo 2023. Amadeus conferma e specifica: "Sarà un intervento registrato" ...Amadeus: “Le canzoni risentono del clima di precarietà che si respira in questo momento storico”. Prevalgono pezzi melodici e rap, rock quasi assente. Roma, 16 gen. L’amore infelice e altri guai domin ...