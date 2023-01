Sanremo 2023 | le pagelle della sala stampa | ecco chi hanno promosso e chi invece stroncato

Il Sole 24 ORE

La ricetta del Festival diè ben amalgamata e, svelati tutti i nomi della co - conduzione e i primi ospiti ufficiali, è tempo di lasciare spazio alla musica. Nella mattinata di un lunedì milanese quanto mai ...L'amore infelice e altri guai dominano i 28 brani in gara a. Questa la prima impressione che emerge dagli ascolti in anteprima riservati da Amadeus alla stampa. Lo stesso conduttore, a margine dell'incontro, ha ammesso che i testi e le atmosfere ... Sanremo 2023, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle) È atterrato in Argentina dopo lo stage a Calpe con la sua TotalEnergies ed ha una gran voglia di vivere una stagione serena, priva degli acciacchi che lo hanno frenato nel 2022, e soprattutto di diver ...Secondo gran parte della stampa il pezzo favorito per la vittoria della kermesse sarebbe quello dell'ex vincitore di X Factor ...