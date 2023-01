Sanremo 2023 | le novità | tutte le co-conduttrici e Zelensky in collegamento

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Volodymyrsarà ospite, in, nella serata finale di. A spoilerare la notizia è stato Bruno Vespa durante la sua ospitata di Domenica In, dove il decano dei giornalisti televisivi ha lanciato lo speciale di Porta a Porta che andrà in onda martedì 17 gennaio, un'ora di conversazione con il presidente ucraino. E proprio parlando con Mara Venier ha rivelato i contatti in corso con la Rai per averlo ospite nella serata conclusiva di, l'11 febbraio prossimo. Insomma, una domenica intensa per Amadeus, che al Tg1 ha annunciato anche le due co-mancanti e i primi ospiti.indurante la finale Secondo quanto ha rivelato Bruno Vespa, sarebbe ...

, Chiara Francini e Paola Egonu co - conduttrici. Black Eyed Peas superospitiSi rompe un tubo e si genera un piccolo geyser dall'asfalto di via Zeffiro Massa,a pochi metri da via San Francesco a. E' accaduto ieri sera poco prima della mezzanotte nella città dei fiori. A dare l'allarme alcuni residenti e, sul posto, è intervenuto il personale di Rivieracqua per la sistemazione del ...Volodymyr Zelensky ospite, in videocollegamento, nella serata finale di Sanremo. A rivelare il desiderio del presidente ucraino di essere al Festival è stato Bruno Vespa, in diretta con Mara Venier a ...Volodymyr Zelensky ospite, in videocollegamento, nella serata finale di Sanremo. A rivelare il desiderio del presidente ucraino di essere al Festival è stato Bruno Vespa, in diretta con Mara Venier a ...