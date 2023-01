Sanremo 2023 | anche i Pooh sul palco del Teatro Ariston | l’annuncio di Amadeus

(Di lunedì 16 gennaio 2023), tra gli ospiti che calcheranno ildelci sarannoè arrivato nel corso della puntata odierna del programma Viva Radio Due. Dopo il lancio nell’edizione del TG1 di ieri domenica 15 gennaio delle co-conduttrici Chiara Francini e Paola Egonu, che affirannonelle serate di venerdì e giovedì, una nuova freccia arriva dal direttore artistico che in un video mostrato da Fiorello stamattina vede insieme l’amico e conduttore al suo quarto Festival ed i. Ama apre il video conufficiale girato in un hotel a Milano, rivolgendosi al gruppo: “Sono felice ed emozionato, perché qui ci sono loro, li ho invitati ...

Il programma del Festival dicomincia a prendere forma, e a diventare sempre più interessante. Amadeus ha fatto uno dei suoi "soliti" annunci al TG1 e tra le altre cose ha rivelato il nome dei primi superospiti ...Se ti stai chiedendo dove acquistare i biglietti per, sappi che la vendita degli ingressi al Teatro Ariston, per assistere alla 73esima edizione del Festival, si è aperta lunedì 16 gennaio. Continua a leggere per scoprire prezzi e ...Si arricchisce ancora il nutrito parterre di ospiti del Festival di Sanremo 2023: nel corso della puntata odierna di Viva Rai 2, Amadeus ha annunciato con un video inviato all’amico Fiorello che i ...I tasselli di Sanremo 2023 stanno trovando il proprio posto. Svelati nuovissimi ospiti internazionali che interverranno durante la kermesse.