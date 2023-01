Sanremo 2023 | Amadeus nei guai | i pacifisti minacciano di occupare il Festival

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sta facendo molto discutere l’ultima voce che vede Volodymyr Zelensky ospite dell’ultima serata di. La notizia è stata annunciata da Bruno Vespa che ha rivelato alcuni dettagli sull’invito in videochiamata del presidente ucraino. È chiaro che il rumor è bello pesante, così com’è chiaro che l’opinione pubblica si sia divisa sulla questione. Tra i più contrari alla presenza sono naturalmente i gruppi diresidenti in Italia, i quali hanno fatto sapere di essere pronti ale strade di: l’ospitata di Zelensky fa rumore Con grandissima sorpresa, Bruno Vespa ha annunciato la presenza di Volodymyr Zelensky anel corso dell’intervista a Domenica In da Mara Venier. Non uno ...