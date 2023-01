Sanità | Ordini medici | ' aggressioni non solo in ospedale | basta colleghi soli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos Salute) - Leal personale sanitario non avvengonoin, le sedi di guardia medica o i centri di igiene mentale, sul territorio, sono stati, negli anni, teatro di tragiche, finite con la morte di professioniste impegnate nel loro lavoro come: Paola Labriola, la psichiatra di Bari accoltellata da un suo paziente; Eleonora Cantamessa, investita - a Chiuduno (Bergamo) - dagli aggressori mentre soccorreva un uomo; Roberta Zedda, dottoressa in servizio nella Guardia medica di Solarussa, nell'oristanese, uccisa a coltellate all'interno dell'ambulatorio; Maria Monteduro, assassinata mentre svolgeva il suo servizio notturno nella sede di Arigliano, una delle frazioni di Gagliano del Capo, Lecce. "E' improponibile continuare a pensare che le guardie mediche e altre ...