Sanità | Ordine medici | ' investire su Ssn per continuare a curare tutti'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos Salute) - Dalla ricetta elettronica all'Educazione continua inna, dall'impiego dei laureati e degli specializzandi per far fronte alla carenza di specialisti a quello, in deroga al riconoscimento titoli, deistranieri: questi i provvedimenti contenuti nel 'Milleproroghe' finiti sotto la lente d'ingrandimento della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei, in audizione al Senato, presso le Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio) che, per bocca del presidente Filippo Anelli, ha ribadito la necessità di "nel Servizio sanitario nazionale, pera garantire universalità, eguaglianza ed equità". Perché "la tutela della salute non può essere limitata da ragioni economiche". Anelli ha passato in rassegna i vari ...