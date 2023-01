Sanità | l' associazione | ' bene polizia in ospedali | ora qualifica pubblico ufficiale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos Salute) - "Finalmente abbiamo ricevuto una risposta dalle istituzioni, il ministro Piantedosi ha parlato di drappelli dinegli. La presenza sul posto dellaè fondamentale, anche perché la maggior parte degli aggressori dopo averci colpito fugge via e non viene identificato. Abbiamo portato a casa l'ennesima vittoria! Le provocazioni servono! Nti chiama, Governo risponde!". Così l'Nessuno tocchi Ippocrate, che si batte contro la violenza sugli operatori sanitari, commenta su Facebook l'annuncio del ministro dell'Interno Piantedosi, a cui sono seguite le affermazioni del ministro della Salute Schillaci. "Dopo l'installazione delle telecamere sulle ambulanze della Napoli 1 (fortemente voluta da noi) portiamo a casa l'ennesima vittoria per la nostra sicurezza. ...