Sandra Milo | «Il Me Too? La vita si regge sulla regola dello scambio | non prendiamoci in giro»

(Di lunedì 16 gennaio 2023)intervistata da Giulia Cazzaniga per La Verità, parla anche del Me. Bella e intelligente. Fu questo il segreto del suo successo? «Ma guardi che al tempo mio non era consentito di essere belle e con un cervello. Si fingeva di esser stupide. Compiacevamo gli uomini. Una donna intelligente crea problemi ai maschi». Tutto cambiato? «Sì, ma rendendo molto difficili i rapporti. Oggi lei affronta il maschio con una presunta superiorità, perché ha la necessità ditrattare alla pari. E lui si spaventa. Ho l’impressione che le ragazze di oggi non siano affatto felici».contraria alla parità di genere? «Ma no, osservo semplicemente quel che accade. Le donne sono state improvvisamente private dell’amore che cercano, di cui continuano ad avere bisogno perché è la cosa più bella della ...

