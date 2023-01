Sanatoria avvisi bonari | come calcolare lo sconto sulle sanzioni

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per spiegaresi applicherà concretamente la definizione agevolata che fa parte dei provvedimenti di tregua fiscale inseriti in Manovra 2023. In particolare ha fornito la istruzioni operative per lache permette di di regolarizzare le imposte derivanti dalle Dichiarazioni dei Redditi relativi agli anni dal 2019 al 2021, per le quali sono state inviate comunicazioni dell’Agenzia in seguito ai controlli automatizzati. I contribuenti potranno definire in maniera agevolata gli oneri a loro carico, derivati da controlli automatizzati, con una sanzione ultraridotta del 3% (invece che del 30%) ma pagando per intero imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Chi può beneficiare della ...