Samsung Galaxy Z Fold5 dovrebbe avere una cerniera più discreta

HDblog

Operando come un vero e proprio localizzatore di dispositivi, SmartThings Station aiuta gli utentia conoscere la posizione dei loro dispositivi registrati, che si tratti di smartphone,...Il design di alcune custodie per il top di gammaS23 Ultra è trapelato in alcuni render. Ecco come appare la S - View Flip Cover del 2023. Nelle settimane immediatamente precedenti un evento, prima o poi si arriva al punto in ... Galaxy S23 Plus e Ultra si mostrano nei nuovi render ufficiosi Il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G potrebbe costare più del previsto, secondo quanto apprendiamo da un recente rumor emerso online.Oggi il quotidiano olandese Nieuwe Mobile ha pubblicato le foto dei prossimi Samsung Galaxy S23 Ultra e S23 Plus ...