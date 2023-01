Samsung Galaxy Z Fold 5 con una cerniera a “goccia d’acqua”

(Di lunedì 16 gennaio 2023), tra poche settimane, terrà il suo primo eventoUnpacked del 2023, dove, secondo quanto riportato, svelerà i suoi smartphone della serieS23. Adesso in Rete pare che stiano circolando già le prime indiscrezioni sul5, il cui debutto è previsto per la prossima estate. Il pieghevole del colosso sudcoreano potrebbe esordire con un nuovo design per quanto riguarda la, che probabilmente ridurrà la piega nel display interno. Oltre alla nuova, il dispositivo potrebbe offrire anche una protezione dalle intemperie considerata impermeabile. Secondo il noto ed affidabile leaker ‘Ice Universe’, il nuovo5 giungerà sul mercato ...

... in particolare le due principali protagoniste: KH Vatech e S - connect , che riforniscono. Nel 2022, ilZ pieghevoli ( quindi Z Flip 4 e Z Fold 4 ) hanno rappresentato la stragrande ...Come temevamo, ilS23 Ultra potrebbe costare un po' di più rispetto alS22 Ultra , suo predecessore naturale. Come riportato da '@RGcloudS', si parla di una differenza di circa 50 dollari , almeno ... Svelati i prezzi dei Samsung Galaxy S23: c’è una buona notizia Samsung, tra poche settimane, terrà il suo primo evento Galaxy Unpacked del 2023, dove, secondo quanto riportato, svelerà i suoi smartphone della serie Galaxy S23. Adesso in Rete pare che stiano ...Samsung India ha fatto sapere che, contestualmente al pre-ordine dei top di gamma del colosso di Seul, verranno elargiti dei vantaggi esclusivi: device consegnato in anticipo, varianti cromatiche in ...