Sampdoria | sabato messa in onore di Vialli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Laha organizzato unain ricordo di Gianluca, ex attaccante blucerchiato scomparso a 58 anni Di seguito il comunicato pubblicato dallasul proprio sito ufficiale per lain ricordo di Gianluca. COMUNICATO – «Oltre a Cremona e Roma, anche Genova, la città dei suoi più nitidi successi sportivi, ricorderà Gianluca. Dopo le numerosissime celebrazioni virtuali e la commossa manifestazione d’affetto al “Ferraris” in occasione della partita con il Napoli, l’U.C.ha organizzato unain suffragio per21 gennaio alle ore 16.30, nella chiesa del Gesù di piazza Matteotti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Academy: gli impegni blucerchiati del fine settimana Gianluca Vialli sempre con noi. La Sampdoria informa di aver organizzato per sabato 21 gennaio, alle 16:30, nella chiesa del Gesù, la messa in suffragio dell'attaccante ...