Salvini accelera sull' autonomia | entro il 2023 Ma nel governo restano i distinguo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Reduce dalla settimana travagliata sul fronte caro carburanti, ilsi prepara ad affrontare un altro snodo che potrebbe creare fibrillazioni, quello della riforma dell'differenziata. Ieri a rilanciare il provvedimento e a prevedere tempi stretti è stato il leader della Lega Matteo: «Federalismo e presidenzialismo saranno attuati, noi siamo persone che mantengono la parola data» ha affermato il ministro delle Infrastrutture. «Abbiamo una bellissima squadra in Cdm- ha continuato- ed è per questo che sono sicuro che, dopo 30 annidi battaglie, grazie al nostro impegno e al cdestra serio e compatto della Lega, l'sarà una realtàil». Ma il tema tra gli alleati resta divisivo. Dopo le perplessità di Tajani ...

ilGiornale.it

: "Manterremo la parola data" Il vicepresidente del Consiglio, intervenuto a Milano in occasione della presentazione alla stampa dei candidati consiglieri del Carroccio alle prossime elezioni ...'Abbiamo una bellissima squadra in Consiglio dei ministri - aggiunge- abbiamo degli amici ... ha criticato la sua riforma: 'Sui giornali ho letto che c'è un derby tra chie chi frena. ... Salvini accelera sull'Autonomia: "Sarà realtà entro il 2023" Reduce dalla settimana travagliata sul fronte caro carburanti, il governo si prepara ad affrontare un altro snodo che potrebbe creare fibrillazioni, ...Il senatore: non ci accusi per le tensioni. La premier: non voglio farmi spaventare dai problemi. I due hanno preso l’impegno di vedersi nei prossimi giorni ...