(Di lunedì 16 gennaio 2023) L'analisi dello studioso: "Abbiamo sempre bisogno di personalizzare la minaccia, ma Cosa Nostra non è centralizzata. L'unicoassoluto è stato forse Riina. E a differenza del 1993, questo arresto arriva in un momento in cui la mafia non tiene lo Stato per la gola"

L'HuffPost

Ma prima: chi è Di chi si parla Il 'capo dei capi' come si dice L'erede di Riina Pensarlo è una grande ingenuità , dice, docente di storia contemporanea all'università di Palermo,..."Giusto esprimere soddisfazione ma non carichiamo di enfasi questa giornata: Messina Denaro non era il capo dei capi, non era il successore di Riina"., docente di Storia contemporanea all'Università di Palermo è uno dei più autorevoli studiosi del fenomeno mafioso: e va controcorrente, invitando a frenare l'euforia per la fine della ... Salvatore Lupo: "Matteo Messina Denaro non era il capo dei capi" Intervista allo storico: "Non sarebbe mai stato preso se fosse stato altrove: il mafioso che se ne va smette di esercitare la propria funzione" ...“In bocca al lupo, Simone”. Titola così il Catania SSD attraverso una nota stampa avente come oggetto la comunicazione dell’addio al club rossazzurro di Simone Pino. “Catania SSD – si legge – rende no ...