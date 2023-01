Salute | boom virus sinciziale in bimbi sotto i 2 anni | fra anziani prevale influenza

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Esplodono le infezioni darespiratorio, nell'ultima settimana, nei bambinii dued'età. Fra gliche hanno sintomi respiratori, invece, ildell', che in generale è in calo in tutte le fasce di età. E' quanto emerge da un approfondimento sui dati del sistema di raccolta InfluNet/RespiVirNet, appena pubblicato sul portale Influnet. I dati - spiega l'Iss - sono raccolti dalla rete del sistema di sorveglianza Influnet, i cui laboratori testano i campioni di pazienti con sindromi similli, caratterizzandoli per i diversicircolanti in questo periodo. Dall'analisi si evidenzia, ad esempio, che nei ...

QuiFinanza

Accanto a fenomeni come ildi pistacchio e caramello e la continua crescita dei prodotti per ... A testimonianza del fatto che dopo la pandemia, quando le priorità erano diventatee ...Rispetto agli anni passati, quando la pandemia di Covid - 19 ha bloccato gli spostamenti dei genitori, questa volta si registra un vero e proprio. Un po' come quanto sta accadendo per gli adulti ... Covid, boom casi in Cina: arriva l’ordinanza del ministro della Salute Il telefono del pediatra di famiglia sta squillando di continuo. Senza contare quanti si trovano sommersi dai messaggi inviati via Whatsapp. I bimbi della Capitale (specie quelli più ...Il dato sull’ultima ondata conta i soli deceduti in ospedale. L’accusa: “Nelle sale niente test per non alzare le statistiche” ...