Salernitana | ufficiale | Nicola è stato esonerato

Nicola era arrivato sulla panchina dellail15 febbraio 2022 con la squadra ultima in classifica a soli 13 punti (dopo 23 giornate) guidandola poi alla salvezza realizzando 18 punti in 15 ...SALERNO - La, attraverso un comunicato, ha annunciato "di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola ". La società, prosegue la nota, "ringrazia il ... UFFICIALE: Salernitana, esonerato Davide Nicola. Fatale per il tecnico l'8-2 di Bergamo L’8-2 rifilato dalla squadra di Gasperini ai campani è costata l’esonero all’ormai ex tecnico della Salernitana. In bilico già da ... Di seguito il comunicato ufficiale.Davide Nicola non è più l’allenatore della Salernitana. “L’U.S. Salernitana 1919 – si legge – comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La ...