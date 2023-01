Salernitana | UFFICIALE l’esonero di Nicola

Agenzia ANSA

Lanon vince dal 30 ottobre, quando conquistò i tre punti in casa della Lazio. Da quel giorno sono arrivati due pareggi e quattro sconfitte. Si attende solo il comunicato. Idea ...Sono ore calde per laper la panchina dopo la goleada subita contro l'Atalanta:l'esonero di Nicola. Da D'Aversa a Mazzarri e Sousa: il puntoOre di riflessione in casa. All'indomani della ... Salernitana: è ufficiale, esonerato l'allenatore Davide Nicola - Calcio Sul sito della formazione di Salerno, anche il comunicato ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La ...SALERNO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: la Salernitana ha esonerato il tecnico Davide Nicola. “La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno ...