Salernitana | proposto Paulo Sousa

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo la bruttissima sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta sono in corso delle valutazioni in casacon Nicola in grande discussione....

Sportitalia

PANCHINA, NICOLA RISCHIA: IDEA MAZZARRI, OCCHIO A SOUSA Come riportato da Sportitalia , ... Inoltre sarebbe statonelle ultime ore anche Paulo Sousa , ipotesi da tenere in ...... Karsdorp rifiuta, per ora, Monza e: serve un ingaggio al rialzo per convincerlo.17.12 -...37 - Niente Serie A per Said Hamulic,a Cremonese e Spezia. L'attaccante andrà al Tolosa ... ESCLUSIVA SI - Salernitana, proposto anche Paulo Sousa Si fa sempre più calda la situazione legata alla panchina della Salernitana. Tra le piste alternative, oltre a quelle italiane descritte in precedenza e che portano al sogno ...Secondo quanto raccolto dai colleghi di TuttoSalernitana.com la panchina di Davide Nicola potrebbe essere a rischio dopo i risultati negativi degli ultimi tempi culminati con la pesantissima sconfitta ...