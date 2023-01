Salernitana | Nicola a rischio esonero | si pensa a due allenatori

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Con la pesante sconfitta ricevuta in serata laha deciso di riflettere sul futuro dell’allenatore Davide. L’8-2 subìto dall’Atalanta potrebbe costare caro al torinese, la società starebbe valutando possibili alternative. La goleada dei nerazzurri ha incrinato un rapporto già fortemente in bilico visti gli ultimi risultati dei granata nelle ultime uscite stagionali e con una vittoria che manca dal 30 ottobre, quando la squadra disi impose sulla Lazio per 1-3 all’Olimpico. FOTO GETTY –Atalanata Serie A Lavaluta due alternative per il post-Secondo Sky Sport il presidente Iervolino starebbe considerando Roberto D’Aversa ed Eusebio Di Francesco per sostituire l’attuale allenatore: il primo ex allenatore della Sampdoria ...