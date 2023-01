Salernitana Napoli | Iervolino vuole l’ex azzurro in panchina | le alternative

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Laha deciso per l’esonero di Davide Nicola dopo il clamoroso ko di Bergamo contro l’Atalanta per 8-2. Sabato prossimo all’Arechi arriverà ilprimo in classifica per una sfida campana dal sapore di svolta. Per i granata sarebbe importante per uscire dal periodo di crisi e cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. Per il, invece, vincere significherebbe apporre un altro tassello per lo Scudetto.Benitez (Getty Images)pensa a Benitez: situazione complessa L’esonero di Davide Nicola non ha ancora trovato il giusto sostituto alla. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Rafa Benitez è il sogno di Daniloper i club campano. Il tecnico spagnolo ex ...