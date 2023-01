Salernitana | Iervolino conferma De Sanctis

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Cambia l’allenatore, ma non il direttore sportivo: per oraha deciso dire il ds dellaIl presidente dellaDaniloha deciso di andare avanti con Morgan Dedopo l’esonero di Nicola. Secondo quanto riportato da Tutto, ci sarà un nuovo confronto tra le due parti, ma per il momento la posizione del ds non è a rischio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNapoli24

Cambia l'allenatore, ma non il direttore sportivo: per oraha deciso di confermare il ds dellaIl presidente dellaDaniloha deciso di andare avanti con Morgan De Sanctis dopo l'esonero di Nicola. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, ci sarà un nuovo confronto tra le due parti, ma ...... Nicola esonerato: i cambi in panchina L'8 - 2 incassato dall'Atalanta costa caro a Davide Nicola, esonerato ufficialmente dalladopo le valutazioni del presidentee della ... Salernitana: Iervolino esonera Nicola, nuovo allenatore contro il Napoli Napoli, attenzione al clamoroso colpo di scena in vista del derby con la Salernitana. Il grande ex può guidare i granata sabato.L’ex allenatore dell’Atalanta possibile promosso in panchina da Iervolino dopo l’8-2 di Bergamo costato il posto a Nicola La pesantissima sconfitta di Bergamo, costata la panchina a Davide Nicola, art ...