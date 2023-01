Salernitana | esonerato Nicola | la situazione sul sostituto

(Di lunedì 16 gennaio 2023) E’ arrivata la decisione delladopo la brutta figura contro l’Atalanta, l’allenatore Davideè stato. Ladel tecnico era già molto delicata, la sconfitta della 18esima giornata del campionato di Serie A è risultata fatale per l’ex Genoa. Ladi classifica dellanon è più tranquilla, in 18 partite ha conquistato 18 punti frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. Nelle ultime 5 giornate di Serie A la squadra è stata sconfitta 4 volte e la decisione della società è stata quella del ribaltone. Il tecnico paga anche e soprattutto la pesantissima sconfitta 8-2 contro l’Atalanta. Foto di Massimo Pica / AnsaIl comunicato e i nomi per ilL’esonero di Davideè ufficiale, come ...

