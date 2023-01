Salernitana | esonerato Nicola | il comunicato ufficiale | Serie A News

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Laha, in via, l'allenatore Davide. Fatale la débâcle di ieri in casa dell'Atalanta. La nota del club

Nicola era arrivato sulla panchina della Salernitana il 15 febbraio 2022 con la squadra ultima in classifica a soli 13 punti (dopo 23 giornate) guidandola poi alla salvezza realizzando 18 punti in 15 partite. Fatale al tecnico il netto ko per 8 - 2 con l'Atalanta: la Salernitana non ha ancora rivelato il nome del successore di Nicola sulla propria panchina.