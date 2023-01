Salernitana | esonerato Nicola | Iervolino ha deciso

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo la scottante sconfitta contro l’Atalanta per 8-2, lahannodi esonerareDopo la scottante sconfitta contro l’Atalanta per 8-2, lahannodi esonerare. Dopo la salvezza miracolosa dello scorso campionato, il tecnico paga soprattutto i risultati dell’ultimo periodo. La partita di Bergamo la goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai colmo. Lo scrive Gianluca Di Marzio e lo comunica lacon un comunicato ufficiale: «L’U.S.1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide». L'articolo proviene da Calcio News 24.

