Salernitana | capolinea Nicola | Iachini | Di Francesco e Mazzarri tra i candidati

Il Pallone Gonfiato

Lada ieri sera ha la peggior difesa del massimo campionato. Mai nella sua storia in A aveva subito 8 gol. Per trovare un simile passivo bisogna andare alla stagione 48 - 49 in B quando a ...... vittoriosa sullacon un punteggio d'altri tempi. L'8 - 2 finale, infatti, non si ... sembra ormai deciso a esonerare Davide Nicola , la cui avventura a Salerno è ormai al: D'... Salernitana-Nicola, percorso al capolinea Il Mattino: "Sondaggi con ... Cambia l'allenatore, non il direttore sportivo. Come riporta 'TuttoSalernitana', il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha deciso di andare avanti con Morgan De Sanctis. E ...SALERNO - La sorte di Nicola è appesa ad un filo. Anzi, è già segnata. La panchina vacillava, pare, già nell’intervallo del match di ieri, quando sono iniziate le telefonate tra il presidente Iervolin ...