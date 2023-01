Salernitana | adesso è ufficiale | esonerato Davide Nicola

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “L’U.S.1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig.. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”. Con questa notalaha annunciato di aver. Il tecnico paga il brutto periodo della squadra granata, reduce dalla sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta. SportFace.

La Dea ne fa ben otto a Nicola, che rischia la panchina. Male il Torino in casa con lo ... SALERNO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: la Salernitana ha esonerato il tecnico Davide Nicola. "La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l'impegno ... Davide Nicola non è più l'allenatore della Salernitana. I rumors erano nell'aria da qualche ... Per il posto di mister Nicola, adesso, ci saranno le riflessioni del caso. Si parla di Roberto D'Aversa, ...