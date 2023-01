Sacchi | ' Il Milan paga la pancia piena Inter come un film senza trama'

fcinter1908

Arrigo, ora che lo scudetto sembra utopia, la Supercoppa può lenire le ferite di Inter e'Per iniziare, lo scudetto non è un'utopia: il campionato non è ancora chiuso. Ma è anche vero che il ...Commenta per primo Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport , l'ex allenatore die Nazionale, Arrigoha parlato anche dell'impatto di De Ketelaere in questa stagione in rossonero non risparmiandogli un attacco diretto e una stilettata . IMPAURITO - 'Entra in campo ... Sacchi: “L’Inter non ha una trama, solo tatticismo. Il Milan non ‘bara’ come i nerazzurri” Crisi Milan, probabilmente può essere prematuro parlarne, ma i risultati ultimi possono far venire qualche dubbio sull'integrità del gruppo di Stefano Pioli.Tifoso d'eccezione per il Napoli. Gli azzurri conquistano Arrigo Sacchi. Il tecnico rivela "Ho esultato quando Kvaratskhelia ha segnato" ...