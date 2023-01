Sabato 21 gennaio si apre la stagione agonistica dell’APU Boxe

Leggi su udine20

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Si aprirà21a Città Fiera, la2023 dell’Associazione Pugilistica Udinese. Alle 17.00 in piazza Show Rondò si sfideranno infatti otto pugilicon i rispettivi pari peso provenienti da Lombardia e Veneto. Tra gli atleti presenti ci saranno i vice-campioni italiani assoluti Marco Sollero e Lucia Scala, freschi dalle recenti finali nazionali. I due atleti che hanno rappresentato la pugilistica udinese ai campionati italiani saranno affiancati da altri compagni di squadra: Anas Fellahi, Hamid Achbani e Erik Bego. Anass Fellahi, nato in Italia da una famiglia algerina e Hamid Achbani, nato in Italia da una famiglia marocchina, sono due giovani che all’interno dell’Associazione hanno trovato un luogo per divertirsi e per vivere appieno lo ...