Sabatini a CM | 'Dybala | Marotta stalker e la verità sulla Juve La Roma con la 'sora Camilla' ha fatto un colpo'

Corriere dello Sport

Alice Campello e Alvaro Morata sono molto amici di Pauloe della compagna Oriana. Proprio per questo motivo la coppia avrebbe scelto il calciatore argentino e la compagna per ...L' influencer e il marito Alvaro Morata avrebbero già scelto il padrino e la madrina per il battesimo della nuova arrivata: gli amici intimi Pauloe Oriana. Alice Campello, il ... Alice Campello in ospedale: il gesto di Dybala e Oriana per Morata La Roma ha battuto 2-0 la Fiorentina nella 18a giornata di Serie A. All'Olimpico è stata ancora una volta la serata di Paulo Dybala in una partita condizionata dall'espulsione al 24' di Dodò per somma ...Celebrano Paulo Dybala, i tifosi romanisti, che è stato capace di schiantare la Fiorentina con una doppietta. Ma senza nulla togliere al campione del mondo, bravo nelle giocate in tandem con Abraham, ...