(Di lunedì 16 gennaio 2023) IN ATTESA DELL'OFFERTA DIE ora si attende proprio l'offerta di, facendo seguito alla pubblicazione il 2 gennaio in Gazzetta Ufficiale del Dpcm che ha fissato le regole per la ...

Start Magazine

I 75 anni di controllo pubblico sono stati 75 anni da incubo' ha rimarcato il ceo di. Michael O' Leary conferma quindi quanto già puntualizzato nei mesi scorsi a proposito della compagnia ...- spiegano Fit - Cisl, Anpac e Anpav in una nota - inizialmente osteggiava le relazioni ... anche in questo caso, a un risultato apprezzabile, con buona pace di chiper il 'tanto peggio ... Ryanair tifa Lufthansa per Ita Airways Secondo il numero uno di Ryanair "Lo Stato dovrebbe vendere tutto ai tedeschi che sono il partner migliore per Ita rispetto a Parigi" ...