Rumor | Scalebound | lo sviluppo potrebbe riprendere?

Gamereactor Italia

Testi correlati 0sarà rianimato da PlatinumGames e Microsoft NEWS. Scritto da Jonas Mäki 15 Gennaio 2023 alle 20:06 Si dice che il classico cancellato stia tornando. 0 No, ...Ma non solo: sempre Spencer ha da poco anche commentato isul ritorno di, il gioco mai nato di PlatinumGames divenuto un vero e proprio mito. Rumor: Scalebound sarà rianimato da PlatinumGames e Microsoft A rumor corroborated by multiple sources is going around that Microsoft might bring back their canceled project with PlatinumGames.This all seemed very ambitious, and it sounds like it would have given Xbox something vastly different from the rest of the company's first-party offerings. Unfortunately, things fell apart for one ...