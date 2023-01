Ron | “Io sono un figlio” | album capolavoro di un abitante di un corpo celeste

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo otto anni RON ha pubblicato un nuovo disco di inediti ed è spettacolare. Rosalino Cellamare, questo il suo vero nome, è uno dei cantautori più pregiati quanto defilati nella storia della canzone italiana. Micollegato con lui durante la diretta di We Have a Dream, mi ha raccontato l’e abbiamo visto insieme alcuni video, ognuno con un’atmosfera diversa dall’altro: “I gatti”, dov’è circondato da felini. “un”, che parte da un capannone tra attrezzi di lavoro per poi immergersi in un campo dove dall’alto si vede un disegno splendido. “di un”, che vede Ron diventare motociclista e andare libero tra i campi. “Più di quanto ti ho amato”, un piano sequenza su una spiaggia solitaria al tramonto con una ...

