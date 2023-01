Roma | Zaniolo è triste e cerca serenità | il futuro è incerto

(Di lunedì 16 gennaio 2023)- Il 2023 non è cominciato nel migliore dei modi per Nicolò. Il gol che non arriva, le polemiche per le critiche ricevute, il nervosismo in campo, i primi fischi dell'Olimpico. Adesso ...

Fantacalcio ®

- Il 2023 non è cominciato nel migliore dei modi per Nicolò. Il gol che non arriva, le polemiche per le critiche ricevute, il nervosismo in campo, i primi fischi dell'Olimpico. Adesso ...cinica, si dirà: due tiri, due gol. Ma forse con poca qualità - ieri era pure senza, fischiato da qualche tifoso in Coppa e difeso da Mourinho anche da attacchi esterni, fermato da un ... Roma, Zaniolo salta la Fiorentina: il motivo Nicolò Zaniolo ieri è stato indisponibile a causa di un’influenza intestinale: è un periodo no per l’attaccante Sembrano non finire mai i guai per Nicolò Zaniolo, che sta vivendo un momento molto comp ...Nessun giallo: l’influenza intestinale lo ha debilitato. Non arrivano gol e rinnovo, ma fischi. Futuro incerto ...