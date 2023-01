Roma | Zaniolo a Trigonia | l’attaccante si allena con gli infortunati

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nicolòè tornato oggi a Trigoria perrsi con i compagni, vista la non convocazione per la sfida contro la Fiorentina. La società dichiara chesia ancora debilitato per via dell’influenza gastrointestinale che lo ha colpito negli ultimi due giorni, e che dovrebbe ritornare in condizione nel più breve tempo possibile.nell’ultima sfida dell’Olimpico non ha avuto supporto all’Olimpico, e a difenderlo ci ha pensato l’amico Gaspare Galasso: “Un minimo di gratitudine a chi ha sempre dato tutto quello che poteva dare. A chi ha portato qualcosa adopo anni nonostante i due bruttissimi infortuni che avrebbero distrutto chiunque – ha detto Galasso – Ricordiamoci che la gente ha fischiato il ragazzo che neppure qualche mese fa ha dato il ...

