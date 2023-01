Roma | Rui Patricio festeggia 300 clean sheet | ecco quanti in giallorosso

RomaToday

Patricio raggiunge un traguardo importante. Il portiere della, dopo aver mantenuto la porta inviolata contro la Fiorentina ieri sera, è arrivato a 300 clean sheet nella sua carriera . 249 li ...Le pagelle di- Fiorentina 2 - 0Patricio 6, Mancini 6, Smalling 6, Kumbulla 6, Celik 5,5, Bove 6,5 (dal 67' Matic 6), Cristante 6, Zalewski 6,5 (dal 67' Spinazzola 6), Pellegrini 6 (dal 74'... Roma-Fiorentina 2-0: doppio Dybala, Viola battuta. Cronaca, commento e pagelle della partita Con la maglia giallorossa il portiere portoghese ha mantenuto la porta inviolata 30 volte Con la vittoria per 2-0 sulla Fiorentina, Rui Patricio ha raggiunto 300 clean sheet in carriera. Un traguardo ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...